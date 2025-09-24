Mulino defiende la inversión para generar empleos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que sus viajes son una oportunidad para promover a Panamá como un hub de negocios logístico y económico.

El mandatario mencionó que para crear más empleo y atraer negocios que los generen, se requiere una inversión.

"Sentado yo en la presidencia sin hacer nada, nadie va a saber qué está pasando en Panamá", manifestó Mulino en una entrevista a Univisión con el periodista panameño Edwin Pitti.

Añadió: "Claro, me vas a decir que hay gente pobre en Panampa, pero si los mandatrios no nos preocupamos por darle una vida mejor, no vamos para ninguna parte".

Destacó que, con miras a lograr su objetivo de atraer inversión, a tempranas horas de este martes se reunió con 56 ejecutivos de empresas norteamericanas y de otros países, que están interesadas en Panamá.

Además, calificó como un “honor” haber tocado la campana en el cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés).

Sobre los Premios Juventud comentó que “es un evento que hay que alabarlo, ¿qué va a quedar? el recuerdo bueno”. Este evento se realizará mañana en la ciudad de Panamá.

Por otro lado, destacó que el tema de turismo es una de las estrategias que lleva su Gobierno: "Estamos teniendo una fiesta en Panamá de grandes artistas, tenemos pensado hacer 100 eventos para el 2025; eso garantiza 311 mil habitaciones de hoteles en este año".

Ayer, el mandatario participó en la apertura del Debate General del 80.° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Antes sostuvo una conversación con el Rey de España, Felipe VI, y el Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Hoy, el presidente dará su discurso ante la ONU. Le corresponde la quinta posición, luego de Argelia, Ucrania, Mónaco e Irán.