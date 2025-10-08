Mulino destaca beneficios de la segunda Tienda del Pueblo

El presidente de la República, José Raúl Mulino informó que muy pronto se inaugurará la segunda Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las instalaciones de Frigo, San Antonio, sobre la vía Tocumen.



Mulino destacó que esta nueva tienda contará con 14 cajas registradoras y aire acondicionado para brindar mayor comodidad a los compradores.

La iniciativa busca ofrecer alimentos de calidad a precios accesibles para la población, garantizando la seguridad alimentaria y el apoyo a los productores locales.

Según el IMA, la apertura oficial está programada para el próximo viernes. Además, se anunció que próximamente se abrirán otras tiendas en las localidades de Río Hato, Aguadulce y Las Tablas.

Esta estrategia forma parte de un plan más amplio para facilitar el acceso a productos básicos en diversas regiones del país, beneficiando a miles de familias panameñas.