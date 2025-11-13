Mulino destaca la estabilidad económica tras la calificación de Moody’s

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ofreció este jueves una conferencia de prensa en la que abordó varios temas de relevancia nacional. Desde la calificación de riesgo de Panamá hasta los avances en infraestructura médica y el combate al narcotráfico, el mandatario destacó importantes logros y presentó su visión sobre los retos que enfrenta el país.

Panamá mantiene su calificación de riesgo

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la decisión de la calificadora internacional Moody’s de mantener la calificación de riesgo de Panamá.

El presidente Mulino calificó esta noticia como "supremamente importante y alentadora", subrayando que refleja la estabilidad, seguridad y solidez del sistema económico panameño.

Además, señaló que esta calificación fortalece la confianza de los inversionistas extranjeros y proyecta una imagen positiva del país ante la comunidad internacional.



La agencia calificadora Moody’s Investors Service confirmó la calificación soberana de Panamá en Baa3, manteniéndola dentro del grado de inversión.



"Esta es una noticia supremamente importante y alentadora porque proyecta la estabilidad, la seguridad y sobre todo el sistema económico panameño vigente ante el mundo entero, y da la confianza para que la inversión extranjera siga y venga más a nuestro país. Debemos todos los panameños congratularnos de esta decisión", expresó el mandatario.

Felicitaciones a los periodistas en su día

En el marco del Día del Periodista, el presidente Mulino extendió su felicitación a todos los periodistas del país, reconociendo su labor fundamental en la democracia y la libertad de expresión.

Destacó que muchos periodistas trabajan "en condiciones muy duras", pero su contribución es esencial para mantener informado al país.



Además, recordó la figura de Gaspar Octavio Hernández, considerado el padre del periodismo en Panamá.

Apoyo a la selección nacional de fútbol

En un tono más relajado, Mulino expresó su apoyo a la selección nacional de fútbol de Panamá, que se encuentra en Guatemala. "Deseo hoy mandarle las mejores vibras a nuestra Selección en Guatemala, ojalá todo salga bien", afirmó. Asimismo, repudió la agresión hacia el equipo panameño y reiteró que Panamá ha sido históricamente respetuosa en sus enfrentamientos deportivos con otras selecciones.

Por otro lado, el presidente aclaró que no habrá día libre en caso de que la selección de fútbol clasifique, asegurando que "el país tiene que producir y trabajar", aunque subrayó que, sin duda, sería un día de "regocijo nacional".

Incautación histórica de droga y desmantelamiento de banda

Mulino aprovechó la ocasión para felicitar al Servicio Nacional Aeronaval por la incautación más grande de drogas registrada en la historia del país. Se incautaron 13,5 toneladas de droga, un esfuerzo que también fue reconocido por las autoridades de narcotráfico de Estados Unidos.



El presidente destacó la importancia de la inversión en equipos de seguridad pública, mencionando que esta incautación es tres veces mayor que el valor de los aviones Tucano.

Además, el presidente se refirió a la operación que permitió desmantelar una red de narcotráfico en el Aeropuerto de Tocumen, con la detención de 54 personas. "Espero y confío que los jueces de garantías las dejen presa, porque de nada sirve el esfuerzo de nuestros organismos de seguridad si luego los jueces los ponen a firmar", señaló Mulino, visiblemente molesto con la situación.

La violencia y el narcotráfico en Panamá

El presidente también abordó el tema de la violencia en el país, haciendo un análisis de la evolución de los índices de criminalidad. Recordó que, en 2009, Panamá registró 254 asesinatos por cada 100,000 habitantes, un fenómeno que se disparó a partir de 2006. Si bien reconoció que las pandillas y el narcotráfico son los principales factores que alimentan la violencia, destacó que la lucha contra la delincuencia es una tarea que involucra a todos los sectores del país, no solo a las autoridades.

"Hoy, el fenómeno que estamos viendo en Panamá es el incremento desmedido y descontrolado de la producción de droga en Colombia. Como siempre he dicho, somos y seguiremos siendo vecinos de Colombia, para bien o para mal", afirmó Mulino, quien hizo un llamado a continuar con los esfuerzos para enfrentar el narcotráfico.

Entrenamientos de militares estadounidenses y aclaraciones sobre tensiones internacionales

El presidente Mulino aprovechó la conferencia para aclarar que los entrenamientos de militares estadounidenses en las zonas de Darién y Sherman son ejercicios autorizados por Panamá y no están relacionados con tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Avances en el sector salud

En cuanto al sector salud, Mulino destacó que durante este año se han nombrado 2,149 nuevos profesionales de salud, entre médicos, enfermeros y técnicos. Además, anunció la inauguración del policentro de Guararé la próxima semana, lo que beneficiará a 10,000 panameños.

En relación a otra infraestructura hospitalaria, el presidente adelantó que el 27 de noviembre se inaugurará el hospital de Bugaba, que llevaba 10 años en el abandono. Este centro se ha renovado con estándares de primer mundo. También destacó avances en la construcción de otros centros médicos en el país, incluyendo los hospitales de Guararé, Colón, Tambo y Darién.

Próxima gira a Coclé

Finalmente, Mulino anunció que mañana viajará a la provincia de Coclé, específicamente a Penonomé y La Pintada, para revisar obras y apoyar ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

También acompañará a su esposa, la primera dama Marisel de Mulino, en el desarrollo del proyecto "Misión Patitas", que ha atendido a más de 15,000 mascotas. El presidente adelantó que próximamente se colocará la primera piedra del hospital para mascotas en Panamá.

