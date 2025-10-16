Mulino devuelve a la Asamblea proyecto de ley que chocaba con Pandeportes

El presidente José Raúl Mulino devolvió parcialmente objetado el proyecto de ley 100, que buscaba crear el Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas, al considerar que duplica funciones de Pandeportes y genera conflictos legales y presupuestarios.

Según el Ejecutivo, el proyecto choca con el marco jurídico vigente, ya que Pandeportes y el Ifarhu tienen la responsabilidad de otorgar becas deportivas y estímulos al mérito deportivo.

Además, el documento advierte que la iniciativa no identifica una fuente de financiamiento clara, lo que violaría normas presupuestarias establecidas en la Constitución. Esto, según la Presidencia, pondría en riesgo la distribución eficiente de los recursos públicos.

El análisis fue realizado tras consultas con Pandeportes, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ifarhu, quienes concluyeron que los artículos 31-M y 31-N, numeral 5 del proyecto eran inexequibles e inconvenientes.

El programa pretendía aplicarse desde el año lectivo 2026, pero con esta objeción, su futuro queda en pausa.