Nacional - 16/10/25 - 07:28 PM

Mulino devuelve a la Asamblea proyecto de ley que chocaba con Pandeportes

El presidente devolvió a la Asamblea el proyecto de ley 100 por duplicar funciones de Pandeportes y carecer de financiamiento claro.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino devolvió parcialmente objetado el proyecto de ley 100, que buscaba crear el Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas, al considerar que duplica funciones de Pandeportes y genera conflictos legales y presupuestarios.

Según el Ejecutivo, el proyecto choca con el marco jurídico vigente, ya que Pandeportes y el Ifarhu tienen la responsabilidad de otorgar becas deportivas y estímulos al mérito deportivo.

Además, el documento advierte que la iniciativa no identifica una fuente de financiamiento clara, lo que violaría normas presupuestarias establecidas en la Constitución. Esto, según la Presidencia, pondría en riesgo la distribución eficiente de los recursos públicos.

El análisis fue realizado tras consultas con Pandeportes, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ifarhu, quienes concluyeron que los artículos 31-M y 31-N, numeral 5 del proyecto eran inexequibles e inconvenientes.

El programa pretendía aplicarse desde el año lectivo 2026, pero con esta objeción, su futuro queda en pausa.

 

Te puede interesar

Mulino devuelve a la Asamblea proyecto de ley que chocaba con Pandeportes

Mulino devuelve a la Asamblea proyecto de ley que chocaba con Pandeportes

 Octubre 16, 2025
Canal de Panamá anuncia proyectos de nuevos puertos para ampliar su capacidad

Canal de Panamá anuncia proyectos de nuevos puertos para ampliar su capacidad

 Octubre 16, 2025
Mulino y la OEA afinan estrategias para la paz y unidad en América

Mulino y la OEA afinan estrategias para la paz y unidad en América

 Octubre 16, 2025
Más presupuesto para Biblioteca Nacional en 2026

Más presupuesto para Biblioteca Nacional en 2026

 Octubre 16, 2025
Panamá supera los 12 mil casos de dengue y 17 muertes en 2025

Panamá supera los 12 mil casos de dengue y 17 muertes en 2025

 Octubre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas