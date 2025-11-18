Mulino: el crimen organizado va por delante; hay que innovar

La calle no está pa´humanos, decía el cantante de música Urbana, Japanese. Esta realidad no escapa de la gente de a pie ni del presidente José Raúl, quien aceptó que el problema de la "seguridad no es un relajo".



Mulino, en un conversatorio con periodistas, reconoció que el problema es serio y que el crimen organizado cada día afila más a la tecnología.



Indicó que la seguridad es el reto número uno, porque las organizaciones delincuenciales ya no son pandillas improvisadas, sino grupos modernizados que operan con inteligencia, logística y tecnología.



“Esto no es relajo. El crimen va adelante y tenemos que innovar para alcanzarlo”, dijo, recordando que las incautaciones en Tocumen muestran la magnitud de la pelea que enfrenta el país.

Según el presidente, para enfrentar esa batalla se necesita plata, equipos y actualización constante, porque las bandas criminales no se quedan quietas y, por momentos, le llevan ventaja al Estado.

Aseguró que es más barato —y más efectivo— patrullar por aire que por mar, dejando claro hacia dónde deben ir las inversiones.



El movimiento del país

Durante el conversatorio, Mulino también habló de todo lo que tiene a Panamá moviéndose: desde la capacidad del sector logístico hasta los proyectos de inversión pública, pasando por el rescate de obras de salud que estaban tiradas al abandono.



Confirmó fechas: 27 de noviembre inaugura el Hospital de Bugaba; 5 de diciembre la Policlínica de Guararé; y en fila vienen el Anita Moreno en Los Santos y el Hospital de Metetí, en Darién.

A pagar la cuota

Otro punto que puso sobre la mesa fue el de la Caja de Seguro Social.

Dijo que hay instituciones que llevan hasta 12 años sin pagar cuotas patronales, lo que calificó de irresponsabilidad total.

Aseguró que ahora sí se va a exigir el pago, incluso si eso incomoda a más de uno.





Habló de bochinches

Mulino también aprovechó para tirarle un recordatorio a los medios:

“Les puedo caer bien o mal, pero nos estamos matando por hacer las cosas bien. El bochinche no puede ocupar el espacio de la información seria”, dijo, reiterando que la libertad de prensa se respeta, pero que también se necesita periodismo informado para entender el país que se está construyendo.



Proyectos sociales

El presidente también habló de carreteras, energía solar, 300 zarzos en construcción y la interconexión eléctrica con Colombia.



Compartió momentos de giras médicas que —según él— le recordaron por qué el país necesita moverse: personas que recuperaron la vista, mujeres atendidas para prevenir cáncer y señoras que salieron con prótesis dentales nuevas “y una sonrisa que lo dice todo”.

