Mulino empuja a Panamá en Davos y DP World quiere abrir operaciones en el país

El presidente José Raúl Mulino habló de energía, logística y futuro, mientras una de las gigantes del negocio portuario mostró interés real en instalarse en el país.

Durante el Foro Económico Mundial, Mulino fue expositor principal en un panel sobre la nueva realidad energética, ante más de 60 ejecutivos e inversionistas de distintos continentes.

Ahí dejó claro el mensaje: Panamá no solo es Canal.

También es hub logístico, aéreo, digital y energético, con ventajas que pocos países pueden ofrecer por su posición geográfica.

“El país se fortalece como centro regional de logística y energía”, dijo el mandatario, al resaltar el papel del Aeropuerto de Tocumen, la red de fibra óptica y la infraestructura para centros de datos.

Mulino subrayó que todo ese engranaje necesita energía confiable y sostenible, y que el Estado y el sector privado deben caminar alineados para lograrlo.

Entre los proyectos en marcha, mencionó la interconexión eléctrica con Colombia, un trazado de 500 kilómetros financiado por BID Invest, con capacidad de 400 megavatios, cuya construcción arrancaría a finales de este año.

También habló del impulso a los biocombustibles, con una ley que busca subir el uso de bioetanol del 5 % al 10 % en la gasolina.

En los puertos, el plan apunta a que los barcos se conecten a la red eléctrica cuando estén atracados, para evitar la quema de combustible.

Y en tierra, el objetivo es avanzar hacia transporte pesado con bajas emisiones.

El Canal de Panamá fue presentado como la columna vertebral del modelo.

Mulino recordó que por la vía pasa cerca del 5 % del comercio mundial y que su operación ahorra unas 16 millones de toneladas de CO₂ al año.

Destacó además la ruta del gas licuado desde Estados Unidos hacia Asia y confirmó que la construcción de un gasoducto comenzará el próximo año.

En paralelo a ese discurso, el interés empresarial empezó a tocar la puerta.

Mulino sostuvo una reunión con Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World, uno de los mayores operadores portuarios del mundo.

El directivo expresó el interés del grupo en abrir operaciones en Panamá, evaluando opciones en ambos extremos del Canal, con especial atención en la Zona Libre de Colón.

El mandatario respondió que el país está abierto a ese tipo de inversiones y mencionó otras áreas de interés, como Panamá-Pacífico, además de proyectos que desarrolla la Autoridad del Canal, entre ellos dos nuevos megapuertos.

Antes de cerrar su agenda, Mulino invitó formalmente a los ejecutivos a la Reunión de Estrategia del Foro Económico Mundial, que se celebrará en Panamá el 21 y 22 de octubre.



