Mulino empuja unión del Minsa y la CSS: “Es por la salud de los panameños"

El presidente José Raúl Mulino se reunió con los equipos técnicos del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) para dar seguimiento al plan de integración del sistema de salud panameño, con el objetivo de garantizar atención médica de calidad a todos los ciudadanos, sin distinción entre asegurados y no asegurados.

Mulino destacó que este esfuerzo, respaldado por la reforma integral de la ley de la CSS, busca establecer reglas claras para unificar los servicios médicos y mejorar la eficiencia y cobertura del sistema.

“Estamos en el momento preciso para lograr esta unificación... debemos incorporar servicios de manera progresiva”, afirmó el mandatario.

El presidente instruyó la creación de una comisión de integración entre ambas instituciones, que deberá presentar un informe con los principales avances y acciones en los próximos meses, garantizando que la atención a los pacientes no se vea afectada durante el proceso.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd, calificó el proyecto como un hecho histórico, señalando que después de 50 años, ambas entidades se unen para mejorar la atención y rescatar instalaciones médicas.

El director de la CSS, Dino Mon, destacó que ya se han logrado avances importantes como la atención conjunta en hemodiálisis, la reducción de la mora quirúrgica y la integración de la atención primaria, pero reconoció que “aún queda trabajo por hacer para lograr una integración completa”.