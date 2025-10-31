Mulino: ‘En este país la corrupción no necesita de más leyes’

El presidente José Raúl Mulino destacó este jueves que en Panamá “la corrupción no necesita más leyes”, esto, al ser consultado por el rechazo de los proyectos anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez.

Este 28 de octubre, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó los proyectos de ley 291 y 292, que buscaban combatir la corrupción en el sector público, de acuerdo con su proponente.

En su conferencia semanal, el mandatario señaló que la corrupción hay que enfrentarla de verdad, con entereza y de frente.

“En este país la corrupción no necesita de más leyes. Con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas en el país”, declaró el presidente.

Además, enfatizó que la lucha contra la corrupción no depende únicamente del Ejecutivo, sino que requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado, incluyendo a la Asamblea Nacional y el Ministerio Público.

“El procurador de la Nación es el procurador de la Nación y la Asamblea es la Asamblea; ambos responden a situaciones diversas reguladas en nuestra Constitución. Por alguna razón no pasa, ese no es problema nuestro en el Ejecutivo”, añadió.

El miércoles, el procurador Gómez lamentó el rechazo de los proyectos y dijo que desde su perspectiva “no hubo una discusión profunda”.

Sobre la ley anticorrupción, el procurador dijo que solo se habló del primer artículo, que definía el propósito y los objetivos del proyecto, como la protección de los bienes del Estado, y ese artículo no fue aprobado en su mayoría.

Destacó que el proyecto estaba compuesto por 71 artículos y, al rechazarse el primero, se rehusó todo el texto.

Y del proyecto de reforma del Código Penal, el procurador manifestó que se discutieron todos los artículos que amplificaban penalidades en delitos contra la administración pública, es decir, delitos en materia de corrupción.