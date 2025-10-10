Mulino felicita a María Corina Machado por Nobel de la Paz 2025

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se unió a las felicitaciones a la líder política venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025.

A través de sus redes sociales, el mandatario panameño expresó: "En nombre de Panamá y los panameños, nos congratulamos por la designación de @MariaCorinaYA como Premio Nobel de la Paz 2025. Sin duda, un reconocimiento a su lucha pacífica al frente de un pueblo que lucha por su libertad. ¡Gran triunfo!"



Mireya Moscoso destaca el valor del Nobel a María Corina Machado

Por otra parte, la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, también se sumó a las reacciones por el anuncio del Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado. En una declaración pública, Moscoso expresó su admiración por la dirigente opositora venezolana:

"Como mujer y panameña que ha conocido de cerca el coraje, la valentía y la constancia de María Corina, valoro este galardón como un reconocimiento a su causa: la democracia en Venezuela."

Moscoso, quien fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Panamá (1999-2004), ha mantenido vínculos cercanos con líderes democráticos de la región y ha sido una crítica constante de los regímenes autoritarios en América Latina.

Designación de Machado por el comité

El anuncio oficial fue realizado por el Comité Noruego del Nobel desde Oslo, donde se informó que Machado fue reconocida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según detalla la página web oficial del premio.

El Instituto Nobel también resaltó que la dirigente opositora “se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad” desde 2024 y que, pese a las graves amenazas contra su vida, “ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas”.

Asimismo, se destacó su papel en la unión de las fuerzas opositoras en Venezuela, país gobernado por Nicolás Maduro desde 2012: “Nunca ha vacilado en resistirse a la militarización de la sociedad venezolana y se ha mantenido firme en su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia”, señaló el comité.

Machado se convierte así en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos en su país.