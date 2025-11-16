Nacional - 16/11/25 - 11:16 AM

Mulino: Hay déficit de médicos en el país

"...De nada sirve invertir en infraestructura hospitalaria si no hay médicos”, explicó Mulino.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, le habría sacado la tabla a las pretensiones que surgen desde la Caja de Seguro Social (CSS), donde funcionarios de esa entidad sugieren “controlar” la cantidad de personas que estudian medicina en las universidades del país.

Hay déficit de médicos en hospitales, en centros de salud y en áreas geográficas del país”, aseveró el Mandatario.

Indicó que poco a poco están atendiendo la situación, según lo permita el presupuesto y sobre todo las profesiones que vayan tirando más médicos a la calle, esto en referencia a los que estudian la carrera.

Vamos poco a poco cumpliendo ese objetivo para ir brindando el servicio médico en el país y abriendo espacios para las residencias, que son las especializaciones de nuestros médicos generales. De nada sirve invertir en infraestructura hospitalaria si no hay médicos”, explicó Mulino.

En recientes declaraciones, el asesor del director de la Caja de Seguro Social (CSS) y Jefe de Docencia e Investigación, Paulino Vigil, afirmó que “tenemos que generar un control entre lo que necesita el país y la capacidad de formar estos profesionales”.

Para Vigil, hay muchas facultades de medicina en Panamá y están egresando o formando muchos médicos de las universidades.

Te puede interesar

Lluvias azotan Azuero: deslizamientos, vías rotas y casas bajo el agua

Lluvias azotan Azuero: deslizamientos, vías rotas y casas bajo el agua

 Noviembre 16, 2025
Estudiantes se lucen en lectura comprensiva durante concurso nacional

Estudiantes se lucen en lectura comprensiva durante concurso nacional

Noviembre 16, 2025
Mulino: Hay déficit de médicos en el país

Mulino: Hay déficit de médicos en el país

Noviembre 16, 2025
Panamá sigue creciendo… pero cada vez se siente menos en la calle

Panamá sigue creciendo… pero cada vez se siente menos en la calle

 Noviembre 16, 2025
Lanzan guía digital para frenar el robo de ganado

Lanzan guía digital para frenar el robo de ganado

 Noviembre 16, 2025

Por parte de la CSS, que dirige el doctor Dino Mon, no se ha aclarado si la postura de Vigil es personal o un objetivo de la junta directiva de dicha entidad de salud.

Datos:
2,149 profesionales de salud entre médicos, enfermeros y técnicos nombrados.
326 plazas de internado para médicos graduados.

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría