Mulino: Hay déficit de médicos en el país

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, le habría sacado la tabla a las pretensiones que surgen desde la Caja de Seguro Social (CSS), donde funcionarios de esa entidad sugieren “controlar” la cantidad de personas que estudian medicina en las universidades del país.

“Hay déficit de médicos en hospitales, en centros de salud y en áreas geográficas del país”, aseveró el Mandatario.

Indicó que poco a poco están atendiendo la situación, según lo permita el presupuesto y sobre todo las profesiones que vayan tirando más médicos a la calle, esto en referencia a los que estudian la carrera.

“Vamos poco a poco cumpliendo ese objetivo para ir brindando el servicio médico en el país y abriendo espacios para las residencias, que son las especializaciones de nuestros médicos generales. De nada sirve invertir en infraestructura hospitalaria si no hay médicos”, explicó Mulino.

En recientes declaraciones, el asesor del director de la Caja de Seguro Social (CSS) y Jefe de Docencia e Investigación, Paulino Vigil, afirmó que “tenemos que generar un control entre lo que necesita el país y la capacidad de formar estos profesionales”.

Para Vigil, hay muchas facultades de medicina en Panamá y están egresando o formando muchos médicos de las universidades.

Por parte de la CSS, que dirige el doctor Dino Mon, no se ha aclarado si la postura de Vigil es personal o un objetivo de la junta directiva de dicha entidad de salud.

Datos:

2,149 profesionales de salud entre médicos, enfermeros y técnicos nombrados.

326 plazas de internado para médicos graduados.