Mulino inicia visita a Japón con agenda centrada en inversión

Durante los encuentros en los que participará el presidente Mulino, se promoverán grandes proyectos de infraestructura en Panamá, como el gasoducto por el Canal, los avances de la Línea 3 del Metro, el proyecto insignia del Gobierno —el tren Panamá-David-Frontera— y los desarrollos portuarios futuros.

 

El presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, llegó hoy a Japón para cumplir una nutrida agenda que incluye una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, así como encuentros con representantes de grandes compañías interesadas en invertir en Panamá, entre ellas el gigante Sumitomo Corporation, KN Trading Co., Mizuho Bank, empresas navieras y armadores de barcos.

A su llegada, el presidente Mulino fue recibido en la ciudad de Tokio por el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize; el embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga; y el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen.

Durante los encuentros en los que participará el presidente Mulino, se promoverán grandes proyectos de infraestructura en Panamá, como el gasoducto por el Canal, los avances de la Línea 3 del Metro, el proyecto insignia del Gobierno —el tren Panamá-David-Frontera— y los desarrollos portuarios futuros. Esto, además de destacar las ventajas que ofrece el registro de naves panameñas para la industria marítima.

El 6 de septiembre, el presidente Mulino asistirá a la celebración del Día Nacional de Panamá en la Expo 2025 de Osaka, un evento en el que participan 150 países y que recibe más de 28 millones de visitantes.

En esta exposición, Panamá cuenta con su propio pabellón, bajo el lema “Salvando Vidas”, el cual se presenta como una plataforma clave para destacar su posición como país carbono negativo.

El presidente Mulino está acompañado en este viaje por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la AMP, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.
 

