Mulino lamenta muertes de niñas y comprometido en construcción de puentes

El presidente José Raúl Mulino expresó su profundo pesar por la muerte de dos niñas que intentaron cruzar un río crecido debido a las fuertes lluvias en una comunidad de la comarca Ngäbe-Buglé.

“Quisiera iniciar dando mis condolencias a los familiares de las víctimas. Ninguna medida puede compensar esta pérdida, pero estamos haciendo todo lo posible para que tragedias como esta sean menos devastadoras”, afirmó.

El mandatario recordó que, desde el inicio de su gobierno, se han ejecutado obras por 85 millones de dólares en la comarca, aunque reconoció que estos esfuerzos no son suficientes para cubrir el déficit histórico de infraestructura en la región.

Mulino anunció un ambicioso plan para construir más de 100 nuevos puentes y zarzos, con el objetivo de garantizar que los estudiantes puedan llegar de forma segura a la escuela y los vecinos a sus centros de salud. “Nuestro levantamiento de los puentes y cruces del río servirá como guía para que las autoridades sepan dónde se requieren obras nuevas o complementarias”, señaló.

Además, Mulino destacó que el gobierno trabajará en la terminación de proyectos que nunca se ejecutaron, asegurando que la infraestructura planificada beneficie a todas las comunidades rurales y reduzca riesgos en temporada de lluvias.

Mulino también mencionó la coordinación con su despacho, su esposa y organizaciones locales para brindar apoyo a las familias afectadas.

“No podemos devolver la vida, pero sí acompañar y ayudar para que la tragedia sea un poco menos dura”, aseguro.