Mulino lleva a Panamá al centro financiero mundial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, puso a Panamá en la vitrina internacional tras una jornada histórica en Nueva York, donde encabezó el exitoso “Panama Day” ante más de 60 inversionistas y, como invitado especial, hizo sonar la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

En el foro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Concordia, Mulino destacó las fortalezas del país como centro logístico y energético de clase mundial, respaldado por una economía dolarizada, estable y con grado de inversión.

“Panamá está más fuerte que nunca: en su economía, en su institucionalidad y en su visión de futuro. Somos un lugar seguro, confiable y rentable para la inversión global”, afirmó el mandatario.

El presidente detalló que el país proyecta un crecimiento de 4.5% en 2025, uno de los más altos de América Latina, y que 12 multinacionales se instalaron en el último año bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), sumando ya 186.

“Empresas como AES, Procter & Gamble, Dell y Caterpillar han confiado en Panamá por su seguridad jurídica, incentivos fiscales y beneficios migratorios”, agregó.

Entre los proyectos estratégicos, Mulino resaltó la inversión pública de más de $30,000 millones en los próximos cinco años, el gasoducto interoceánico de $4,600 millones, la interconexión eléctrica con Colombia y el reservorio multipropósito de Río Indio, que asegurará agua potable y confiabilidad para el Canal de Panamá.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, coincidió en que “Panamá es más que un Canal: es un puente entre océanos, mercados, culturas y ambiciones”.

De la vitrina de inversión al corazón de Wall Street

Como broche de oro de su gira, Mulino fue recibido en Wall Street por la presidenta de la NYSE, Lynn Martin, y otros altos ejecutivos, con quienes sostuvo un encuentro privado sobre las oportunidades de inversión en Panamá.

Luego recorrió el histórico parque de operaciones de la Bolsa y firmó el libro de honor antes de hacer sonar la emblemática campana de apertura, gesto que simboliza confianza y reconocimiento internacional.

Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y parte de su equipo de ministros y empresarios panameños, en una agenda que también incluye su participación en la Asamblea General de la ONU.

Con estos hitos, el presidente proyecta a Panamá como un país atractivo, sólido y confiable para los negocios globales, consolidando su papel como hub de inversión en América y el mundo.