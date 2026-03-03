Nacional - 03/3/26 - 04:36 PM

Mulino mueve fichas en el MIDA: nuevo viceministro agro

En su trayectoria se ha desempeñado como consultor para empresas de la industria agroalimentaria.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino nombró a José Aníbal Rincón Stanziola como nuevo viceministro de Desarrollo Agropecuario. La designación se da en momentos en que el sector agropecuario enfrenta retos y el Gobierno apuesta por reforzar su equipo técnico.

Stanziola es ingeniero industrial graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). También cuenta con un postgrado en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión, emitido por la misma casa de estudios, y una maestría en Administración de Negocios del INCAE Business School.

En su trayectoria se ha desempeñado como consultor para empresas de la industria agroalimentaria. Además, ha sido docente en temas de emprendimiento y negocios, formando a nuevos profesionales vinculados al sector productivo.

Con este movimiento, el Ejecutivo refuerza la estructura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en medio de los desafíos que enfrenta el campo panameño.

 Marzo 03, 2026
