Bernal a Lombana: “Si lo operan, salen sapos”

Miguel Antonio Bernal le respondió con filo a Ricardo Lombana. Aseguró que no sabe cuál es la dieta del líder del Movimiento Otro Camino, pero dijo una frase que encendió el debate: “si le hacen una operación, no solo le van a encontrar sapos”.

El cruce viene después de que Lombana señalara que Bernal “se ha tragado muchos sapos” frente a decisiones del gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Según el excandidato presidencial, el catedrático se quedó callado ante acciones que calificó de antidemocráticas y corruptas, todo bajo la esperanza de una constituyente. Eso fue lo que dijo, directo.

Bernala seguró que nunca ha apadrinado nada indebido y que no permitirá que lo acusen de respaldar lo que, según él, jamás ha respaldado. “Vámonos respetando”, lanzó en Radio Panamá, dejando claro que no piensa echarse para atrás.

Y fue más allá. Invitó a Lombana a un debate público y dijo que puede llegar con todos sus asesores, incluso con aquellos que, según Bernal, trabajan actualmente en el gobierno de Mulino. “No son ni uno ni dos”, advirtió, insistiendo en que el intercambio sea dentro del respeto.

El choque quedó servido. Dos figuras conocidas, acusaciones cruzadas y un reto en la mesa. Ahora queda ver si ese debate se da cara a cara o si todo se queda en palabras lanzadas al aire.