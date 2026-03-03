Agua del cielo pa’ escuelas! 4 planteles de Coclé ya se abastecen con lluvia

Cuatro escuelas de la provincia de Coclé comenzarán a abastecerse de agua a través de sistemas recolectores de lluvia, que estarán operando con canaletas colectoras, filtros de carbón activado, tanques de almacenamiento, bomba y sistema de distribución.

Este sistema forma parte del programa "Lluvia de Felicidad", que impulsa el Gobierno y que se implementará en 15 centros escolares de esta provincia, como una opción para garantizar agua potable y de calidad a las comunidades escolares.

Betzabe Ibarra, directora del centro educativo 'José De Gracia Fernández', del corregimiento de Río Grande, dijo que este sistema de captación de agua permitirá la preparación de alimentos y mejorar las condiciones sanitarias en la escuela.

Agregó que todos los años, debido al agotamiento de las fuentes hídricas, se debía trabajar con horario escalonado en la escuela.

El centro educativo 'José De Gracia Fernández', con una población escolar de 125 estudiantes y ocho docentes, está ubicado en el corregimiento de Río Grande, una zona con problemas de desabastecimiento de agua.

El sistema instalado en esta escuela implicó una inversión de 15 mil dólares. Los tanques de almacenamiento tienen una capacidad de 2 mil 642 galones por evento de lluvia.

Maricel Cohen de Mulino, Primera Dama de la República, indicó que en los próximos meses el programa se expandirá a Chiriquí, Panamá y Bocas del Toro para beneficiar no solo a escuelas, sino también a comunidades con problemas de falta de agua.