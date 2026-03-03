Nacional - 03/3/26 - 04:28 PM

Agua del cielo pa’ escuelas! 4 planteles de Coclé ya se abastecen con lluvia

Maricel Cohen de Mulino, Primera Dama de la República, indicó que en los próximos meses el programa se expandirá a Chiriquí, Panamá y Bocas del Toro

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Cuatro escuelas de la provincia de Coclé comenzarán a abastecerse de agua a través de sistemas recolectores de lluvia, que estarán operando con canaletas colectoras, filtros de carbón activado, tanques de almacenamiento, bomba y sistema de distribución.

Este sistema forma parte del programa "Lluvia de Felicidad", que impulsa el Gobierno y que se implementará en 15 centros escolares de esta provincia, como una opción para garantizar agua potable y de calidad a las comunidades escolares.

Betzabe Ibarra, directora del centro educativo 'José De Gracia Fernández', del corregimiento de Río Grande, dijo que este sistema de captación de agua permitirá la preparación de alimentos y mejorar las condiciones sanitarias en la escuela.

Agregó que todos los años, debido al agotamiento de las fuentes hídricas, se debía trabajar con horario escalonado en la escuela.

El centro educativo 'José De Gracia Fernández', con una población escolar de 125 estudiantes y ocho docentes, está ubicado en el corregimiento de Río Grande, una zona con problemas de desabastecimiento de agua.

El sistema instalado en esta escuela implicó una inversión de 15 mil dólares. Los tanques de almacenamiento tienen una capacidad de 2 mil 642 galones por evento de lluvia.

Te puede interesar

Mulino mueve fichas en el MIDA: nuevo viceministro agro

Mulino mueve fichas en el MIDA: nuevo viceministro agro

 Marzo 03, 2026
Agua del cielo pa’ escuelas! 4 planteles de Coclé ya se abastecen con lluvia

Agua del cielo pa’ escuelas! 4 planteles de Coclé ya se abastecen con lluvia

 Marzo 03, 2026
Panamá se mete entre 15 finalistas del Tunnel Vision ¡Vamos por eso!

Panamá se mete entre 15 finalistas del Tunnel Vision ¡Vamos por eso!

 Marzo 03, 2026
“Sabores de Colón” metió 120 mil almas y más de $1 millón en la calle

“Sabores de Colón” metió 120 mil almas y más de $1 millón en la calle

 Marzo 03, 2026
La Tía Mayín, 90 años y de pie: la Gran Cruz ya es suya

La Tía Mayín, 90 años y de pie: la Gran Cruz ya es suya

 Marzo 03, 2026

Maricel Cohen de Mulino, Primera Dama de la República, indicó que en los próximos meses el programa se expandirá a Chiriquí, Panamá y Bocas del Toro para beneficiar no solo a escuelas, sino también a comunidades con problemas de falta de agua.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado