Mulino: “No trabajo con piedad” ante huelga de docentes

El presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió a la Asamblea Nacional y al gremio docente al asegurar este jueves que vetará sin dudar "cualquier ley que considere inconstitucional" respecto al derecho a huelga de los educadores.

La declaración surge como respuesta directa a una propuesta del diputado Jairo Salazar que busca otorgar a los docentes la potestad de ausentarse hasta 60 días sin el temido descuento salarial.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario dijo que: “La educación no se resuelve con huelgas pagadas, se resuelve trabajando, modernizando y actualizando los procesos educativos”.

El presidente frente a la posible aprobación de la iniciativa. “No trabajo con piedad cuando se trata del interés de la educación del país”, sentenció, dejando un mensaje inequívoco a quienes buscan leyes que, a su juicio, "afecten el normal desarrollo del sistema educativo".

Gabinete inamovible

Por otro lado, a pesar de las críticas de diputados y las bajas calificaciones a varios ministros, Mulino descartó cualquier cambio de gabinete, afirmando estar "satisfecho con los resultados" de su equipo tras 15 meses de gestión.

“No todos los ministerios ejecutan al mismo ritmo, pero estoy satisfecho con los resultados”, aseguró, minimizando las críticas y las "bajas calificaciones". Subrayó que si tiene que hacer rotaciones, lo hará, pero que “En este momento, no” contempla movimientos.

Ajuste de presupuesto

Además, se anunció que el Gobierno convocó un Consejo de Gabinete extraordinario para el próximo lunes 13 de octubre con el fin de evaluar las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto al proyecto del Presupuesto General del Estado 2026.

La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas está recibiendo las recomendaciones para realizar los ajustes necesarios antes del primer debate en la Asamblea.

$150 millones para PYMES

En un anuncio de alivio económico, Mulino confirmó la creación de un Fondo de Garantías para las PYMES de 150 millones de dólares, desarrollado en conjunto por el Banco Nacional de Panamá, el BID y el MEF, buscando financiar a pequeñas y medianas empresas.

El programa, que garantizará hasta el 50% de préstamos de hasta 600 mil dólares, podría crecer hasta 900 millones. “Queremos que los emprendedores sepan que el Estado está de su lado”, afirmó Mulino.

Listas internacionales

Finalmente, el mandatario se refirió a los avances para la salida de Panamá de las listas internacionales, tanto la de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea (UE) como la de pesca ilegal.

El Gobierno reconoce que, por ahora, Panamá continuará en la lista de la UE. El vicecanciller Carlos Hoyos explicó que el proceso es técnico y requiere reformas fiscales que se presentarán a la Asamblea antes de febrero de 2026, buscando modernizar el sistema impositivo sin eliminar el modelo territorial.

En cuanto a la "lista amarilla" de pesca ilegal, Hoyos detalló que se han reforzado los controles sobre embarcaciones, un paso "vital para las exportaciones nacionales".