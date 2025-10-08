Nacional - 08/10/25 - 10:23 PM

Mulino ordena honores para el mártir Marco Fenton Achurra

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó rendir honores oficiales al fallecido dirigente del Movimiento de los Mártires del 9 de Enero de 1964, Marco Fenton Achurra, quien murió ayer a los 82 años.

He solicitado que se apoye el sepelio del mártir Marco Fenton Achurra y se le dispensen todos los honores. Por él y sus compañeros institutores Panamá es soberana y el Canal es panameño”, expresó el mandatario en su cuenta oficial.

Fenton Achurra fue una figura clave durante la histórica gesta patriótica del 9 de Enero de 1964, cuando estudiantes panameños exigieron la soberanía nacional sobre la antigua Zona del Canal. Ese día, resultó herido de bala mientras intentaba izar la bandera panameña, usando su cinturón como apoyo.

En los últimos meses, su estado de salud se había deteriorado, por lo que el MIDES intervino para ofrecerle atención y cuidados.

El legado de Marco Fenton Achurra como defensor de la soberanía y símbolo del orgullo nacional permanece vivo en la memoria del pueblo panameño.

