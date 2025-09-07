Nacional - 07/9/25 - 07:41 AM

Mulino: Panamá es la puerta de Japón hacia Suramérica

En una recepción en Osaka, el mandatario destacó que el país ofrece ventajas únicas como centro logístico y financiero de clase mundial.

 

TOKIO/OSAKA. Concluyó con éxito la gira de trabajo del presidente José Raúl Mulino en Japón, donde reafirmó que Panamá es la mejor opción de entrada a Suramérica para las empresas japonesas.

En una recepción en Osaka, a la que asistieron más de 300 empresarios y diplomáticos, el mandatario destacó que el país ofrece ventajas únicas como centro logístico y financiero de clase mundial.

“Japón ha demostrado visión y compromiso al invertir en nuestro país. Ahora queremos dar el siguiente paso: atraer más empresas japonesas para que produzcan, innoven y generen empleo directamente en nuestro territorio”, expresó Mulino en su discurso de cierre.

El jefe de Estado recordó que Panamá se asoció al Mercosur, lo que abre la puerta a un mercado de más de 320 millones de consumidores. “Somos la mejor opción para potenciar el comercio con este bloque comercial”, reiteró.

Mulino también resaltó la participación de Panamá en la Expo Osaka 2025, escenario donde el país proyecta su rol como centro de conexión global, ejemplo de sostenibilidad y actor clave en la transición hacia la energía limpia.

Por su parte, el vicegobernador de Osaka, Yamaguchi Nobuhiko, valoró los más de 120 años de relaciones bilaterales y la firma de acuerdos entre cámaras de comercio y empresas marítimas de ambos países.

El presidente panameño concluyó la gira comprometiéndose a impulsar proyectos de energías renovables, manejo de residuos y transporte sostenible, inspirados en la experiencia japonesa.

 

