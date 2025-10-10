Mulino: Panamá sigue trabajando para salir de listas discriminatorias

El presidente José Raúl Mulino reconoció ayer que, por ahora, Panamá continuará en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), que será revisada este mes, pero que trabaja de forma coordinada con los sectores involucrados para lograr su futura exclusión.

En su conferencia semanal, Mulino destacó los esfuerzos para lograr la exclusión del país de toda clase de listas discriminatorias. Resaltó como un gran avance la salida de las listas de países que financian el terrorismo.

No obstante, Panamá continúa trabajando con la Unión Europea (UE), ya que, en su actualización de octubre, la UE continúa mencionando a la nación en su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal.

El presidente aclaró que no se trata de una lista nueva, sino de una en la que Panamá ya se encuentra. Sin embargo, reconoció que el proceso para salir “es un poco largo y tedioso; y estamos avanzando”.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Hoyos complementó esta postura afirmando que se está trabajando de manera coordinada con el objetivo de lograr la exclusión de esta lista.

Hoyos enfatizó que el proceso requiere tiempo, revisión y coordinación, ya que es un asunto de cumplimiento técnico y compromiso con la transparencia en la gestión pública y privada.

Otros anuncios

Por otro lado, Mulino anunció la creación del Fondo de Garantía de Panamá, que destina unos B/.150 millones a préstamos para financiar a las pequeñas y medianas empresas panameñas. La iniciativa se desarrollará con el Banco Nacional de Panamá, el BID y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El programa, que garantiza hasta el 50% de préstamos de hasta 600 mil dólares, podría crecer hasta 900 millones. “Queremos que los emprendedores sepan que el Estado está de su lado”, dijo Mulino.

El mandatario explicó que el objetivo es respaldar a las Pymes para generar más trabajo y que sientan que el Estado les facilita oportunidades y los acompaña en su esfuerzo por impulsar la economía.

Por otro lado, Mulino descartó cualquier cambio en su gabinete y dijo estar satisfecho con los resultados. Apuntó que no todos los ministerios tienen la misma capacidad o velocidad de ejecución.

En cuanto a los trabajos de infraestructura, anunció que el Aeropuerto Internacional de Tocumen adjudicó el contrato para la rehabilitación y mantenimiento de sus pistas y calles de rodaje. Esta obra se desarrollará en un periodo de cuatro años y dos de mantenimiento, para garantizar la operatividad, seguridad y competitividad del principal “hub” aéreo de la región. Este proyecto generará 470 empleos directos y 230 indirectos.

Con relación a la propuesta de mejoramiento del Presupuesto General por parte de la Asamblea Nacional (AN), informó que se desarrollará un Gabinete Extraordinario el próximo lunes para revisarla. Esta sesión se llevará a cabo una vez que el Ejecutivo reciba la resolución emitida por la Comisión de Presupuesto de la AN.