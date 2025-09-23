Mulino posiciona a Panamá como destino de multinacionales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró ante el Consejo de las Américas (Council of the Americas – COA) que Panamá es el destino de inversión más seguro del continente.

“El momento de invertir en Panamá es ahora. Los invito a ser parte de este nuevo capítulo de crecimiento y estabilidad”, dijo el mandatario.

Mulino señaló que multinacionales como Amazon, Amos Global Energy Group, Apple, Google, Amazon y Pfizer miran con confianza a Panamá.

“Con estabilidad, grandes proyectos y visión de futuro seguimos consolidando a Panamá como el hub de las Américas”, manifestó.

De acuerdo con la nota de prensa de Presidencia, los 54 cupos disponibles para la exposición del presidente se agotaron, con una lista de espera por si se habilitaban más espacios.

Durante su intervención, Mulino presentó un compendio de los ambiciosos proyectos de inversión pública que se desarrollan actualmente en el país y explicó la agenda económica, que incluye el ordenamiento de las finanzas públicas.

Además, destacó la salida de Panamá de las listas de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea y del GAFI en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“Panamá es un socio confiable”, dijo.

En tanto, detalló que el Plan Estratégico de Gobierno contempla más de $30 mil millones en inversiones públicas enfocadas en distintas áreas, como salud, educación, transporte, infraestructuras e innovación. Dentro de ello se encuentran proyectos como el Tren Panamá-David en fase de estudios y la interconexión eléctrica con Colombia, así como la Línea 3 del Metro de Panamá.

“Estamos en un momento crucial, un punto de inflexión en el que las políticas promercado y grandes proyectos de infraestructura están creando un entorno sin precedentes”, manifestó.

Mulino reiteró que la estabilidad de Panamá se sustenta en dos pilares firmes: la economía dolarizada y el marco jurídico proinversión. Y aseguró que esa confianza ya se observa en resultados concretos. Solo en 2024, doce nuevas compañías se instalaron en Panamá con el régimen de sede de empresas multinacionales, elevando el total a 186, además de la expansión constante de zonas francas establecidas en el país.