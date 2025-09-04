Mulino presenta en Japón nueva era del Registro de Buques panameño

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con más de 40 representantes de compañías navieras de la región de Kanto, en Japón, donde se presentó la nueva estrategia del Registro de Buques de Panamá, con miras a mantener su liderazgo mundial a través de la seguridad y la digitalización al 100 % de todos sus trámites.

Mulino aseguró que el registro panameño se perfila como la bandera del futuro, gracias a sus nuevos lineamientos bajo estándares internacionales de seguridad, eficiencia y medidas medioambientales.

Ello cobra mucha relevancia para Japón, ya que siete de cada diez armadores japoneses utilizan la bandera panameña. El 41 % del tonelaje japonés está abanderado por Panamá.

Para Panamá, es importante consolidarse como el registro preferido de la flota mercante japonesa, ya que el 66 % de esa nueva construcción proviene del mercado japonés.

El presidente Mulino hizo un recuento histórico del registro de naves panameño, que data de la década de 1920, afirmando que la bandera panameña no es una franquicia marítima, como otros registros que no cuentan con el respaldo de un país.

También anunció que su gobierno trabaja en un proyecto de modernización del Registro de Buques panameño, bajo una estrategia marítima y logística que incluirá al Canal y los puertos.

“Un plan que incorporará toda la competencia marítima, a partir de nuestro registro, a lo que hoy se conoce como la estrategia nacional marítima. Es el futuro de nuestro país”, indicó el presidente Mulino, señalando que su meta es dejar culminada esta tarea.

Es decir, una Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y un registro de naves más flexible que permitan ofrecer un servicio más eficiente y accesible.

“Tienen un registro panameño que seguirá trabajando en beneficio de la comunidad marítima, en especial la japonesa”, reiteró Mulino ante más de 40 representantes de armadores japoneses.

Durante el encuentro, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, y el director de Marina Mercante, Arnulfo Franco, intervinieron para reforzar la posición del presidente Mulino.

“Panamá ha sido el puente natural del mundo desde tiempos ancestrales. La creación del Registro Panameño de Buques, a principios del siglo XX, en paralelo a la construcción del Canal, convirtió al Istmo en el referente mundial en el abanderamiento de naves, marcando un antes y un después en la historia marítima”, señaló el administrador de la AMP.

Indicó que la entidad ha logrado diversificar su oferta de servicios, brindando soluciones integrales a sus clientes en más de 50 países. “Gracias a nuestra amplia red de socios comerciales y nuestra experiencia, ofrecemos un respaldo técnico, jurídico y diplomático inigualable”, aseguró Roquebert en este foro con las navieras japonesas.

Por su parte, el director de Marina Mercante abordó el tema “Registro de Buques de Panamá: Renovando nuestras estrategias para una nueva era”, donde explicó a las empresas japonesas las nuevas estrategias y ventajas que consolidan el abanderamiento panameño.

Indicó que, en esta nueva administración, Panamá tiene una visión renovada de “calidad sobre cantidad”, que se resume en los siguientes puntos: una flota más segura y una reducción significativa de los accidentes; procesos 100 % digitales y ágiles; buques más nuevos; política activa para eliminar del registro los buques de alto riesgo; inspecciones rigurosas; y un proceso mejorado de verificación previa que garantiza que solo los buques que cumplen con la normativa enarbolen el pabellón panameño.

También destacó la confianza de los líderes: los principales armadores japoneses eligen Panamá porque la seguridad y la reputación protegen sus inversiones y su carga.

Franco también resaltó que Panamá es el primer registro en aplicar la trazabilidad obligatoria para las operaciones STS (transferencia de barco a barco). Esto forma parte de una estrategia de renovación de la flota que contempla una retirada gradual del tonelaje más antiguo y la reducción del riesgo, totalmente alineada con los objetivos de descarbonización de la OMI para 2050.

Al corte del 25 de agosto de 2025, la flota de barcos abanderados bajo el Registro de Panamá está compuesta por 8,812 naves que representan 241.5 millones de toneladas de registro bruto (TRB), según la plataforma IHS Markit. Esto representa el 14 % de la flota mundial, en relación con el TRB, según el último informe World Fleet Monitor de la plataforma Clarksons Research.

El director de Marina Mercante destacó que la nueva estrategia establecida bajo la administración del presidente Mulino ha rendido frutos, ya que la flota ha registrado una menor cantidad de siniestros. Además, el abanderamiento de naves de nueva construcción ha aumentado un 13 % durante el último año de gestión, en comparación con el período anterior.

Franco sostuvo ante los armadores japoneses que la bandera panameña, a diferencia de otros registros, cuenta con el respaldo de todo un país que ofrece a quienes la eligen un amplio catálogo de servicios, como: estabilidad política y económica, un sistema bancario sólido, zonas económicas especiales, incentivos a la inversión, centros logísticos, el Canal de Panamá y otras ventajas.

