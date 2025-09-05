Mulino presentó en Japón nueva estrategia del registro de buques de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo el jueves un encuentro con más de 40 empresas navieras de la región de Kanto, en Japón, donde se presentó la nueva estrategia del registro de buques de Panamá con miras a mantener su liderazgo mundial a través de la seguridad y la digitalización al 100% de todos sus trámites.

El mandatario subrayó que el registro panameño se perfila como la bandera del futuro gracias a sus nuevos lineamientos bajo estándares internacionales de seguridad, eficiencia y medidas medioambientales.

Además, Mulino anunció que el gobierno trabaja en un proyecto de modernización del registro de buques panameño bajo una estrategia marítima y logística que incluirá al Canal y los puertos.

“Un plan que incorporará toda la competencia marítima a partir de nuestro registro a lo que hoy se conoce como la estrategia nacional marítima es el futuro de nuestro país”, dijo el presidente.

Por otro lado, señaló que para Panamá es importante consolidarse como el registro preferido de la flota mercante de Japón, debido a que el 66% de esa nueva construcción proviene del mercado japonés.

En el encuentro, Mulino hizo un recuento histórico del registro de naves panameño que data de la década de los 20, afirmando que la bandera panameña no es una franquicia marítima como otros registros que no tienen el respaldo de un país.

En tanto, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, y el director de Marina Mercante, Arnulfo Franco, intervinieron en el encuentro reforzando la posición del presidente Mulino.

“Panamá ha sido el puente natural del mundo desde tiempos ancestrales. La creación del Registro Panameño de Buques a principios del siglo XX, en paralelo a la construcción del canal, convirtió al istmo en el referente mundial en el abanderamiento de naves, marcando un antes y un después de la historia marítima”, señaló el administrador de la AMP.

Mientras que el director de Marina Mercante abordó el tema del “Registro de Buques de Panamá”: Renovando nuestras estrategias para una nueva era”, donde explicó a las empresas japonesas las nuevas estrategias y las ventajas que consolidan el abanderamiento panameño.