Mulino promete concluir la Línea 3 en su mandato; tuneladora ya cruzó el Canal

La tuneladora de la Línea 3 del Metro de Panamá ya cruzó el cauce de navegación del Canal de Panamá y se dirige a Balboa, informó ayer el director del Metro, César Pinzón.

“Hace una semana logramos la profundidad de 65 metros bajo el nivel del mar para cruzar el cauce de navegación del Canal. Es la primera vez en la historia que sucede un hecho, un hito, como este. Hemos cruzado con éxito”, explicó Pinzón durante la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

El director del Metro señaló que en estos momentos la tuneladora se encuentra en puerto y el astillero de Balboa.

Además, agregó que esperan llegar a Balboa a principios de 2026 para someterla a un mantenimiento, con el objetivo de que pueda proceder hacia Albrook, donde completará su recorrido. El túnel tiene una longitud de 4.5 kilómetros y un diámetro de 13.5 metros.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino dijo que está claro que los principales afectados con los cambios son los panameños, por lo que se comprometió a culminar la obra durante su mandato, es decir, el 2029.

“Ha sido una verdadera proeza. Nuestro objetivo es terminar esta línea durante mi mandato para mejorar la calidad de vida de cientos de ciudadanos que a diario transitan entre el Oeste y la ciudad capital”, dijo.

Añadió: “Este avance es la muestra de que los panameños pueden alcanzar grandes logros”.

Otro de los avances de este proyecto es que ya se encuentran en el país los 26 monorrieles, de seis vagones cada uno, listos para integrarse al sistema.

La Línea 3 partirá desde la Estación de Albrook y recorrerá Arraiján, Nuevo Chorrillo y llegará hasta Ciudad del Futuro. Tendrá un recorrido en su primera fase de 25 kilómetros, a lo largo del cual se distribuirán 11 estaciones.

Recientemente, la Contraloría de la República refrendó un financiamiento a la Línea 3 para asegurar la continuidad de una de las obras de infraestructura más relevantes para la movilidad y el desarrollo económico del país.