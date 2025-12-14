Mulino promete que los $30 millones del cobre irán a obras sociales

Con palabras firmes y sin rodeos, el presidente José Raúl Mulino dejó claro este sábado que ni un solo dólar de los casi 30 millones de dólares obtenidos por la venta del material minero almacenado en la mina inhabilitada tendrá otro destino que no sea el bienestar del pueblo panameño.

El mandatario fue directo ante los medios: ese dinero no se tocará para política ni para gastos administrativos, sino que irá exclusivamente a obras sociales, como hospitales, agua potable, salud e infraestructura básica, necesidades que golpean a diario a miles de familias en el país.

“Ni un dólar de esa plata va para otro lado”, aseguró Mulino, marcando distancia de cualquier duda o especulación sobre el uso de esos fondos.

Los recursos provienen de las regalías por la exportación del concentrado de cobre que quedó almacenado tras el cierre de la mina Cobre Panamá, luego de que en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión, en medio de una histórica ola de protestas ciudadanas.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que estas regalías no solo permiten cubrir el alto costo del plan de preservación de la mina, estimado en 15 millones de dólares mensuales, sino que también serán utilizadas para invertir en infraestructura pública, priorizando a las comunidades cercanas al yacimiento, que por años convivieron con la operación minera.

Actualmente, unas 120 mil toneladas de concentrado de cobre están siendo exportadas desde julio de este año, generando los fondos que ahora el Ejecutivo promete convertir en beneficios sociales tangibles, no en discursos.

Mulino también adelantó que espera definir el futuro de la mina a inicios de 2026, mientras se prepara el terreno para posibles negociaciones con la empresa canadiense First Quantum, operadora del proyecto a través de Cobre Panamá. Para que ese diálogo sea posible, la empresa y Franco Nevada Corp. suspendieron los arbitrajes internacionales, una condición exigida por el propio presidente.

La mina, antes de su cierre, aportaba el 2 % del cobre mundial, generaba 7 mil empleos directos y cerca de 30 mil indirectos, cifras que hoy pesan en el debate nacional entre desarrollo económico, legalidad y justicia social.

Por ahora, el mensaje del Ejecutivo busca ser claro y tranquilizador: el dinero del cobre no se perderá, y según el presidente, volverá al pueblo en forma de obras que se sienten en la vida diaria.