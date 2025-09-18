Mulino recibe a líderes de la comunidad judía en Panamá

Los líderes de la comunidad judía en Panamá realizaron una visita al mandatario José Raúl Mulino en el marco de la próxima celebración del Año Nuevo Judío.

Durante el encuentro, los visitantes le desearon un feliz año al mandatario, destacaron su labor en favor del desarrollo económico del país y la promoción de la empresa privada, y aprovecharon para dialogar sobre asuntos nacionales.

La delegación estuvo conformada por Max Joe Harari del Consejo Central Comunitario Hebreo de Panamá; Michael Ostrowiak de la comunidad Beth El; David Hanono; Moisés Abadi de la comunidad Kolshearit; Alberto Jabiles, Joshua Henríquez y Dovi Eisenmann, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.