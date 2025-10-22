Mulino revisará proyectos en Consejo de Gabinete extraordinario en Veraguas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, presidirá mañana, jueves 23 de octubre, a las 10:00 a.m., el Consejo de Gabinete Ampliado que se llevará a cabo en el centro de convenciones del Hotel Gran David, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Mulino confirmó su agenda para mañana durante la conferencia de prensa realizada la semana pasada, en la que anticipó la importancia de esta reunión para abordar diversos temas importantes para el desarrollo del país.

Aunque aún no se han confirmado los puntos específicos a tratar, se ha revelado que se discutirá una amplia gama de asuntos, tales como infraestructura (hospitales, carreteras, suministro de agua), políticas de vivienda social, finanzas públicas, proyectos de desarrollo y la reactivación económica tanto a nivel provincial como nacional.

En el encuentro también participarán autoridades locales y provinciales, quienes se sumarán al debate y al análisis de las principales prioridades para el crecimiento de la región.

Previo a la reunión, a las 9:00 a.m., se llevará a cabo una conferencia de prensa con los medios de comunicación, en la que el mandatario ofrecerá detalles sobre los logros alcanzados y responderá preguntas de los periodistas sobre temas de interés nacional y regional.

Este encuentro marca un paso importante en la estrategia del gobierno para impulsar el desarrollo y la cohesión social, a través de un diálogo directo con las autoridades locales.

