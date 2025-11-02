Mulino rinde tributo a Amador Guerrero en emotiva romería patria

l presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de ministros, viceministros y autoridades municipales, encabezó este domingo la tradicional romería del Día de los Difuntos, en el Cementerio Amador.

El mandatario rindió tributo colocando ofrendas florales en los mausoleos del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, y de los Soldados Caídos de la Independencia.

Además de miembros de su Gabinete, el presidente Mulino estuvo acompañado en estos actos solemnes por la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa; el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi; el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Senén Mosquera; y concejales.

El orador de fondo designado por el presidente de la República fue Adolfo Ahumada, mientras que, por el Consejo Municipal, fue Vladimir Berrío-Lemm.

Refiriéndose a los panameños heroicos que forjaron el camino hacia la independencia, Ahumada consideró que esta gesta sirvió para lograr la unidad nacional, necesaria en aquel momento.

"Esa unidad nacional, por mínima que pueda llegar a ser, es la clave para el país… Pensemos en elementos que nos vayan llevando al camino de la unidad nacional, como lo fue en 1903. De ahí en adelante, cada día seremos mejor república, más grande, con más significado por encima de nuestro pequeño tamaño geográfico, y esa búsqueda de un futuro mejor que, estoy seguro, será alcanzado por la población panameña", añadió.

Además, reconoció el legado del Dr. Amador Guerrero como “el presidente que abrió los caminos para el Panamá que tenemos hoy, y que tenemos que seguir manteniendo".

Por su parte, el orador Berrío-Lemm recordó que, antes del logro definitivo de la separación de Colombia que se alcanzó en 1903, la semilla de la independencia nacional había sido sembrada en gestas anteriores. Esta iniciativa se ve reflejada en los Soldados de la Independencia.