Mulino sancionó Presupuesto General 2026

El presidente José Raúl Mulino sancionó ayer la Ley No. 293 que aprueba el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 por un monto de $34,901 millones de dólares.

Este presupuesto contempla un programa de inversiones por $11,188 millones, orientados a dinamizar la economía y generar empleos.

El mandatario destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social que prioriza las necesidades de la población.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, manifestó Mulino durante el acto de sanción.

En materia de salud, el presupuesto asignado fue de $10,049 millones, de los cuales la suma de $1,838 millones corresponde al Ministerio de Salud y $8,211 millones, a la Caja de Seguro Social.

De igual forma, para el agro, el presupuesto para la vigencia fiscal 2026 fue de $279.6 millones.

Y para el sector educativo, lo presupuestado fue de $5,690 millones, de los cuales $3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación (Meduca); además, $830.5 millones a universidades e institutos especializados, y $1,219 millones a otros sectores que contribuyen a la educación.