Mulino se alista para celebrar Grito de Independencia en La Villa de Los Santos

El presidente José Raúl Mulino pasará este lunes 10 de noviembre en el corazón del país: La Villa de Los Santos, donde encabezará los actos oficiales por el Día del Primer Grito de Independencia de 1821.

Desde temprano, a las 6:30 a.m., está prevista la llegada de las autoridades al Parque Rufina Alfaro, punto donde arrancará toda la jornada.

A las 7:00 a.m., el presidente izará el Pabellón Nacional, acompañado del concejal Samuel Mora, quien levantará la bandera del distrito. También habrá colocación de ofrendas florales y la interpretación del Himno Nacional por la Banda Republicana, dirigida por el profesor Dimas Rodríguez.

Luego, a eso de las 7:15 a.m., Mulino encabezará el tradicional recorrido a pie por la Avenida 10 de Noviembre, rumbo al Parque Simón Bolívar. Allí volverá a izar la bandera y participará en varios actos cívicos, entre ellos el Juramento a la Bandera, a cargo de la estudiante Paola Nicole Vargas Pinto, del CEBG Bilingüe Nicanor Villalaz.

Durante la ceremonia, el presidente entregará el Pabellón Nacional al Abanderado Cívico Nacional, José “Chema” Caballero, y el alcalde Raúl Montenegro Vergara hará lo propio con la bandera del distrito.

Después, el mandatario se trasladará a la Casa del Cabildo del Museo de la Nacionalidad para la Sesión Solemne del Consejo Municipal.

En el lugar, colocará ofrendas florales ante los bustos de José Vallarino y Simón Bolívar, en honor a los próceres que marcaron el camino de la independencia.

Finalmente, Mulino y su equipo de gobierno se moverán hasta el Palacio Municipal, donde observarán los desfiles patrios junto al pueblo santeño.