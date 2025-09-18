Mulino será operado en Nueva York tras discurso ante la ONU

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que, tras cumplir con su agenda oficial en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, se someterá a una cirugía ambulatoria en uno de sus hombros.



El procedimiento se realizará en un centro hospitalario de la ciudad neoyorquina.

“Me repondré en mi hotel, lo pago yo por supuesto, así que regresaré el domingo 28 a Panamá, para estar el lunes en mi puesto”, afirmó Mulino ante medios internacionales.



De manera jocosa, comentó: “No sé si me hicieron brujería, pero me tiene jodido”.

Discurso ante la ONU y encuentro con Zelenski

Mulino dio a conocer parte del enfoque que tendrá su próxima intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacando el esfuerzo realizado por el Gobierno panameño para controlar y cerrar la migración ilegal e inhumana a través del Darién. Este tema, al que ya había dado especial importancia en su mensaje del año anterior, representa uno de los ejes centrales de su discurso, en el que resaltó los avances logrados en solo un año desde su primera participación en la ONU.

Además, el mandatario abordará la importancia del multilateralismo, resaltando el papel estratégico que Panamá desempeña gracias a su posición geográfica. En ese sentido, buscará el apoyo y la unidad de la comunidad internacional para enfrentar los retos globales.

El presidente Mulino también incluirá en su discurso referencias a la crisis en Ucrania y anunció que se reunirá con el mandatario Volodímir Zelenski.

Advertencia de veto presidencial

En el plano nacional, el presidente advirtió que vetará el anteproyecto de ley que busca poner fin a la concesión otorgada a la empresa Panama Canal Railway Company, que opera el ferrocarril de carga y pasajeros entre Panamá y Colón.

“Ese proyecto, si llega a ser ley, lo veto... noticia terminada”, declaró tajantemente.

Relación con Venezuela: solo consular

Mulino aclaró que su gobierno no tiene intención de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, pero sí ha reabierto la sección consular por tres razones:

Humanitaria: facilitar la repatriación de migrantes venezolanos indocumentados.

Comercial: apoyar a las empresas afectadas, especialmente en la Zona Libre de Colón.

Transporte aéreo: tras la suspensión de vuelos de Copa Airlines a Venezuela, algunas frecuencias han sido reanudadas.

El presidente dijo desconocer si el gobierno venezolano abrirá servicios consulares en Panamá.

Avances en la Línea 3 del Metro

A un año de iniciar sus operaciones, la tuneladora “Panamá” de la Línea 3 del Metro ha superado los 65 metros bajo el nivel medio del mar en el Canal de Panamá y ha comenzado su ascenso para conectar Farfán con Albrook, informó el presidente Mulino.

“Ha sido una proeza”, destacó el mandatario, quien además señaló que ya están en el país los 26 trenes monorriel, cada uno con seis vagones, que transportarán a miles de ciudadanos desde Panamá Oeste hasta la capital y viceversa, sin tranques.

Por su parte, el director general del Metro de Panamá, César Pinzón, explicó que la tuneladora se encuentra actualmente entre el puerto de Balboa y el astillero. “Esperamos llegar a Balboa a comienzos de 2026. Allí realizaremos mantenimiento para continuar hacia Albrook”, detalló.

Anuncio de naviferias sin politiquería

En preparación para las fiestas de fin de año, el presidente anunció que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará las tradicionales naviferias, donde se venderán cajas navideñas que incluirán jamón y otros productos a precios accesibles.

“No hay jamón regalado para nadie”, recalcó Mulino, subrayando que esta iniciativa será sin tintes políticos.

Además, anunció la próxima inauguración de una nueva Tienda del Pueblo en San Antonio, la cual ofrecerá productos de calidad a precios accesibles, en un espacio moderno y climatizado.

La tienda contará con 14 cajas rápidas para agilizar la atención al público y estará equipada con aire acondicionado, brindando mayor comodidad a los compradores.

Reveló que se avanza en la construcción de tres nuevas tiendas en el interior del país: una en el Mercado de Río Hato, otra en Aguadulce, y una más en Las Tablas, la cual ya presenta un avance del 80 %.

Tecnología médica de punta en el Instituto Oncológico

Por último, el mandatario informó que el próximo miércoles será inaugurado en el Instituto Oncológico Nacional el sistema robótico Da Vinci, que permitirá realizar cirugías oncológicas más precisas y menos invasivas.

“Este sistema tiene ocho brazos inteligentes operados desde una consola con visión tridimensional de alta definición. Será un avance enorme para la salud pública”, destacó el jefe del Ejecutivo.

