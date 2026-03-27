Mulino sobre reforma educativa: ‘No tengo apuros en aprobar esa ley’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo este jueves que no hay urgencia para aprobar una nueva ley educativa.

Durante su conferencia semanal, el mandatario señaló que, tal como se hizo con la discusión de la Caja de Seguro Social (CSS), se abrirán espacios para escuchar opiniones y aportes.

"Yo no tengo apuro en aprobar esa ley de ninguna forma. Quiero que se una ley sobre todo comentada y consultada y que, así como se aprobó la ley de la Caja de Seguro Social, vaya todo el que quiera hablar allá a la Asamblea cuando se abra la discusión", señaló Mulino.

Enfatizó que, a pesar de que hay mesas de trabajo aportándole al proyecto, se necesita ampliar la discusión para tener una normativa acorde al país.

“Pero no puede ser que desde la Presidencia de don Enrique Jiménez a la fecha exista la misma Ley Orgánica de Educación; eso no embona en el país de la inteligencia artificial”, añadió.

Mulino mencionó que la ley busca reducir las brechas en el acceso al conocimiento y fortalecer la educación.

Además, planteó que la discusión debe construirse desde múltiples aportes técnicos y sociales, evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer el futuro del sistema educativo.

“Debemos trabajar por esto, por la disminución de las brechas y para que la educación pública se equipare a la privada, en cuanto al acceso de nuevas tecnologías y herramientas, que es el futuro”, dijo.

Cabe destacar que existen paralelamente dos iniciativas para reformar la ley educativa, una planteada por el Ejecutivo y otra por la Asamblea Nacional.