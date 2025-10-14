Mulino: ‘Somos miembros del Mercado Común del Sur’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la ley que ratifica la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur.

“Somos miembros del Mercado Común del Sur, el bloque económico y productivo más grande del hemisferio sur”, escribió el presidente en su cuenta de X.

La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime en tercer debate este acuerdo.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, calificó la aprobación y sanción de esta ley como un trabajo inédito entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Esto va a traer inversión a Panamá y va a permitir que recibamos de parte de ellos mucho apoyo en el área agrícola. Además, abrirá un mercado de más de 300 millones de personas a nuestros productores, a nuestros industriales. Eso ha quedado claro en la gira nacional que desarrollamos para explicar el acuerdo y que los vamos a cuidar”, manifestó Moltó.

En tanto, Roberto Linares, titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, reafirmó la protección al sector agropecuario con productos sensitivos.

Además, aclaró que la intención de las naciones del Mercosur no es inundar el mercado con sus productos, sino emplear la plataforma logística panameña para llegar a otros mercados de la región.