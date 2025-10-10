Mulino tilda de “morbosa” nota sobre Villa Diplomática

El presidente José Raúl Mulino no se contuvo y arremetió fuerte contra el diario La Prensa, al que calificó de actuar con “morbo y mala fe” por publicar un reportaje que involucraba a sus hijas en un recorrido por la Villa Diplomática, junto al arquitecto George Moreno, condenado en el caso Blue Apple.

“Con todo el morbo y la mala fe, sacan fotos de mis hijas en una única visita que hicieron a la Villa Diplomática para ver su estado, como arquitecta y diseñadora que son”, expresó el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

Mulino señaló que el medio “intentó distorsionar la verdad y usar la imagen de sus hijas para atacar la gestión del gobierno”.

Añadió que no es justo que se utilice su nombre o el de su familia “para crear ataques políticos disfrazados de periodismo”.

Una de las hijas del presidente, Monique Mulino, también se pronunció en redes y aseguró que no tiene nada que esconder.

“Todo lo que hago en el Despacho de la Primera Dama es sin costo, con el único propósito de apoyar a mis padres y dejar un legado digno”, afirmó.

El reportaje de La Prensa señalaba que durante el recorrido por la Villa Diplomática, donde también participó la ministra de Cultura Maruja Herrera, se definieron aspectos del proyecto de restauración valorado en $7.1 millones.

Por su parte, el Ministerio de Cultura defendió la transparencia de los trabajos que realiza el gobierno en el rescate de obras públicas paralizadas por décadas.

En un comunicado, la entidad destacó que “ciertos medios buscan politizar los esfuerzos del Estado” y recalcó que todos los proyectos se ejecutan con responsabilidad y sin intereses personales.

El comunicado subraya que la Villa Diplomática representa menos del 0.1% de la inversión total del gobierno y que las fotos difundidas datan de julio de 2024, cuando las hijas del mandatario realizaron una visita de carácter académico, sin fines económicos ni familiares.

Entre los proyectos que forman parte de la actual gestión se mencionan el Hospital de Cancerología, la planta potabilizadora de Howard, la Escuela Antonio José de Sucre en David, el Museo Reina Torres de Araúz, el túnel de la Línea 3 y el cuarto puente sobre el Canal.

El gobierno de José Raúl Mulino reafirmó su compromiso con la recuperación del patrimonio nacional “sin politiquería, con trabajo serio y concreto”, asegurando que todos los procesos se desarrollan de forma abierta y transparente.