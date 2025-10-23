Mulino y la ACP revisan proyectos estratégicos

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y su junta directiva se reunieron ayer con el presidente de la República, José Raúl Mulino, para revisar los futuros proyectos en la vía interoceánica y la estrategia de inversión en beneficio del país.

“Tenemos mucha confianza en un Canal próspero con el beneficio de Panamá”, manifestó el presidente en la reunión, la tercera desde el inicio de su mandato y la trigésima novena que se ha realizado en los veinticinco años de administración del Canal de Panamá en manos panameñas.

Asimismo, reiteró el apoyo del gobierno en la promoción de sus proyectos y visión ante la comunidad internacional.

El encuentro centró su desarrollo en proyectos estratégicos que lleva adelante la ACP, entre ellos la construcción del gasoducto y de nuevas terminales portuarias. Así como el proyecto de Río Indio, que pretende garantizar el abastecimiento de agua para la población y el funcionamiento del Canal.

A la reunión asistieron el presidente de la junta asesora, William Flanagan; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, y los directivos de ambos consejos.