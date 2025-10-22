Mulino y la Junta Asesora de la ACP alistan estrategia para la próxima década

El presidente José Raúl Mulino se reunió este miércoles con los integrantes de la Junta Asesora Internacional y la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para revisar los proyectos estratégicos y el plan de inversión que marcarán el rumbo de la vía interoceánica en los próximos diez años.

Durante el encuentro —realizado en el Palacio Presidencial— el mandatario destacó el “momento interesante” que vive el Canal y reiteró el apoyo del Gobierno para fortalecer su papel ante la comunidad internacional.

“Tenemos mucha confianza en un Canal próspero con el beneficio de Panamá”, expresó Mulino, quien lideró la tercera reunión de este tipo desde el inicio de su gestión.

Entre los temas discutidos estuvieron la construcción del gasoducto, nuevas terminales portuarias y el proyecto de Río Indio, que busca garantizar el suministro de agua tanto para la población como para el funcionamiento del Canal.

Mulino agradeció el compromiso de los asesores internacionales y resaltó que su experiencia será clave para mantener al Canal como uno de los motores económicos del país y un activo panameño de relevancia mundial.