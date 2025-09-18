Mulino y presidente de Georgia Tech refuerzan cooperación en IA

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió este miércoles con el presidente del Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech), el español Ángel Cabrera, para analizar nuevas fórmulas de cooperación académica y científica, especialmente en el campo de la inteligencia artificial.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo panameño, donde ambos resaltaron la importancia de formar a jóvenes en tecnologías emergentes con el fin de impulsar el desarrollo económico y reforzar la competitividad del sector logístico.

Cabrera, según la información oficial, explicó al presidente panameño que se desarrolla un programa junto con la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnológica e Innovación (Senacyt) para entrenar a panameños en inteligencia artificial, "un campo de estudio que en los últimos años está transformando el mundo".

En Panamá opera el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, una fundación de interés privado sin fines de lucro, creada mediante un acuerdo entre Georgia Tech y Senacyt.

De acuerdo con la página web del centro, sus objetivos estratégicos se enfocan en "mejorar el desempeño logístico de Panamá y ayudar a desarrollar capacidades logísticas y comerciales que permitirán convertirse en el centro comercial y logístico de las Américas"

El comunicado también señala que el encuentro dejó abierta la "voluntad de seguir estrechando lazos de cooperación en materia científica y tecnológica".

Georgia Tech, con sede en Atlanta (EE.UU.) y fundada en 1885, es considerada una de las universidades de investigación líderes a nivel mundial, con una amplia trayectoria en la formación de profesionales en disciplinas como ingeniería, informática, arquitectura y ciencias