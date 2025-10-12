“Nada de golpes ni abandono”: Ponen freno al maltrato animal
Tener una mascota implica una gran responsabilidad, respaldada por la Ley 70 de protección a los animales.
Una campaña de orientación sobre el cuidado adecuado de las mascotas y la importancia de evitar el maltrato animal, en el marco del mes del bienestar animal inicia en la provincia de Colón..
Como parte de la iniciativa, se instaló un estand informativo para sensibilizar a la comunidad colonense sobre la necesidad de proteger a los animales y garantizarles condiciones dignas.
El doctor Felipe Lee, jefe regional de control de alimentos y vigilancia veterinaria del MINSA en Colón, destacó que tener una mascota implica una gran responsabilidad, respaldada por la Ley 70 de protección a los animales.
Explicó que esta norma obliga a los dueños a proporcionar un ambiente apropiado, alimentos y agua disponibles, así como atención veterinaria regular, incluyendo vacunación y desparasitación.
Lee agregó que los propietarios deben evitar maltratarlos o golpearlos, protegerlos del sol y la lluvia, alimentarlos correctamente y no automedicarlos, sino llevarlos siempre a un médico veterinario.
Los asistentes al estand pudieron conocer de cerca la labor de los veterinarios y la importancia de cumplir las normas de protección animal, para evitar sanciones por maltrato.