Nacional - 11/9/25 - 12:27 PM

Naturgy inaugura subestación eléctrica en Panamá Pacífico

Este incluye la ampliación de la Subestación Burunga y la construcción de 17 kilómetros de línea soterrada de alta tensión.

 

Por: Redacción / Web -

Naturgy ha iniciado la construcción de una nueva subestación eléctrica en Panamá Pacífico, como parte del proyecto EJE Burunga – Panamá Pacífico. 

Este incluye la ampliación de la Subestación Burunga y la construcción de 17 kilómetros de línea soterrada de alta tensión. 

La obra busca garantizar un suministro eléctrico más estable y seguro, con una inversión de 23 millones de dólares, y estará operativa en el segundo semestre de 2026.

Te puede interesar

Defensoría condena violencia escolar y pide medidas urgentes

Defensoría condena violencia escolar y pide medidas urgentes

 Septiembre 11, 2025
Panamá pone en duda paso gratuito de buques de EE. UU. por Canal

Panamá pone en duda paso gratuito de buques de EE. UU. por Canal

 Septiembre 11, 2025
Trabajos en el vertedero de Las Tablas buscan mitigar contaminación

Trabajos en el vertedero de Las Tablas buscan mitigar contaminación

 Septiembre 11, 2025
Lluvias y tormentas eléctricas azotarán el país hasta el domingo

Lluvias y tormentas eléctricas azotarán el país hasta el domingo

 Septiembre 11, 2025
Padres piden regreso de maestra separada por presunto maltrato

Padres piden regreso de maestra separada por presunto maltrato

 Septiembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica