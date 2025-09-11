Naturgy inaugura subestación eléctrica en Panamá Pacífico

Naturgy ha iniciado la construcción de una nueva subestación eléctrica en Panamá Pacífico, como parte del proyecto EJE Burunga – Panamá Pacífico.

Este incluye la ampliación de la Subestación Burunga y la construcción de 17 kilómetros de línea soterrada de alta tensión.

La obra busca garantizar un suministro eléctrico más estable y seguro, con una inversión de 23 millones de dólares, y estará operativa en el segundo semestre de 2026.