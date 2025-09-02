Nacional - 02/9/25 - 08:25 AM

Naviferias 2025: IMA proyecta vender 500 mil cajas navideñas

Las cajas tendrán un precio estimado entre 15 y 20 dólares, y contendrán productos esenciales para una cena navideña, como jamón picnic, arroz, guandú, sal, aceite, azúcar, entre otros alimentos.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que a partir de la primera semana de diciembre dará inicio a la venta de las tradicionales cajas navideñas, como parte de las Naviferias 2025, con el objetivo de beneficiar a miles de familias panameñas durante las fiestas de fin de año.

El director del IMA, Nilo Murillo, indicó que en 2024 se comercializaron 281 mil cajas navideñas a nivel nacional, aunque reconoció que no fue posible cubrir todos los puntos del país. Este año, la institución se propone distribuir 500 mil cajas, casi el doble de la cifra anterior.

Para garantizar la disponibilidad de los productos, el IMA adquirirá 300 mil piezas de jamón picnic con hueso, producidas localmente, como una forma de fortalecer la producción nacional y asegurar calidad en los insumos.

Murillo explicó que este programa busca garantizar el acceso de las familias panameñas a una cena navideña digna, especialmente aquellas con menos recursos.

En ese contexto, el IMA solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un total de 5.7 millones de dólares para cubrir parte de los costos del programa. En total, la institución recibió 19.4 millones de dólares, monto aprobado por la comisión para la ejecución de varias iniciativas.

Las fechas y lugares específicos de las Naviferias serán anunciados próximamente por la institución.
 

