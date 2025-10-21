Naviferias arrancarán en Chiriquí

Chiriquí será la provincia donde se dará inicio a las Naviferias 2025, confirmó el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo.

Durante la reunión para ultimar detalles del operativo, que contempla la instalación de más de 160 puntos de venta en todo el país.

Destacó que, aunque no se ha definido una fecha exacta del inicio, dijo que podría darse del 1 al 15 de diciembre.

Además, mencionó que se está reforzando la logística para una entrega más efectiva y rápida.

Las cajas tendrán un precio estimado entre 15 y 20 dólares.