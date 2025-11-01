Niños de Curundú celebran su día con alegría y diversión

Panamá- Cientos de niños del populoso corregimiento de Curundú disfrutaron este fin de semana de una gran fiesta organizada por la Junta Comunal con motivo del Día del Niño.

La celebración, que tuvo lugar en los predios del estadio Juan Demóstenes Arosemena, arrancó desde el mediodía y estuvo llena de color, risas y entretenimiento. Los pequeños disfrutaron de brinca brincas de todos los tamaños, la presentación de payasos y un evento de lucha libre, que resultó ser la atracción principal de la jornada.

Además, los organizadores repartieron golosinas, dulces, algodón de azúcar y refrigerios, para que los niños pudieran celebrar su día al máximo. En el evento, que se desarrolló en completo orden, participaron niños de los multifamiliares de Curundú y de comunidades vecinas, quienes llegaron acompañados de sus tutores en autobuses facilitados por la Junta Comunal.

Las autoridades locales destacaron que este tipo de actividades buscan llevar alegría y esperanza a los niños de Curundú, uno de los corregimientos con mayor riesgo social del distrito capital. La Junta Comunal adelantó que planea mantener viva esta tradición cada año para reforzar el compañerismo de los niños y la relación con sus familiares.