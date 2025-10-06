Niños disfrutan la ‘Tarde de Arte’ de las Damas del Senafront

El grupo Damas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en colaboración con el Ministerio de Cultura y el sector privado, organizó una “Tarde de Arte” con el tema "La Familia".

Más de quinientos niños provenientes de distintas comunidades dentro del área de responsabilidad institucional participaron en esta jornada que buscó resaltar los valores familiares a través de la expresión artística.

La artista Olga Sinclair, reconocida por su trayectoria y compromiso con la niñez, asistió al evento y compartió con los participantes en un ambiente de alegría y creatividad. También estuvieron presentes el director de Senafront, Larry Solís, y el subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, quienes reforzaron el mensaje de unidad y respeto por la familia mediante su cercanía con los asistentes.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos interinstitucionales que promueven la seguridad ciudadana a través del contacto directo con las comunidades. El propósito consiste en fortalecer la confianza entre las autoridades, el sector privado y la población, creando espacios seguros que fomentan la convivencia y el desarrollo integral de la niñez.