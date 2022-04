"Nito" y Gaby, el tiquete para el CEN del PRD

Fuentes del PRD reportan una nómina de consenso para el CEN que debe escogerse en el congreso del 15 de mayo y sería integrado por José Gabriel Carrizo (Presidente), Laurentino Cortizo (Secretario General); vicepresidentes Camilo Alleyne y Eyra Ruiz; 1er. subsecretario Crispiano Adames y 2da.subsecretaria Doris Zapata.

Los otros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD serían como 3er. subsecretario Bernardo Meneses, 4to. subsecretario Eliécer Montenegro, 5to. subsecretario Ricardo Zanetti y 6to. subsecretario Ricardo Santos.

Para el Frente de la Juventud el secretario sería Hussein Pittí y como subsecretarios Oris Batista y Edmavi González.

En el Frente Femenino estaría en la secretaría Arelys Rodríguez y como subsecretarias a Yanis Arosemena e Ingrid Pardo.

La conformación de la nómina fue confirmada además por voceros del gobierno.

Según los estatutos del PRD, la representación legal del partido la ostenta el secretario general, que de mantenerse la candidatura de Cortizo y triunfar, éste tendría el sombrero de mandatario del país y máximo dirigente del partido de gobierno, tal como ocurrió en su momento con los gobernantes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos.

El actual CEN del PRD tiene a Benicio Robinson como presidente y a Pedro Miguel González como secretario general. La 1ra.Vicepresidenta es Doris Yaneth Zapata Acevedo; la 2da. Subsecretaria Eyra Mabel Ruiz Cano; la 3ra. Subsecretaria, Rosario Emilia Turner Montenegro; el 4to. Subsecretario, Crispiano Adames Navarro; el 5to. subsecretario, Javier Francisco Sucre Mejía y el 6to. subsecretario, Patricio Montezuma.

El Frente Femenino tiene como presidenta a la diputada Zulay Rodríguez y el Frente de la Juventud a Bernardo Meneses.

Antes de conocerse los nombres de la nómica en cuestión, la diputada Zulay Rodríguez exclamó que "mientras algunos hemos estado poniendo el pecho desde el primer día, aquí hay unos brujones y brujonas, que han estado en el closet, jugando al escondido y ahora pretenden ser candidatos al CEN y a los CDNs. Discúlpenme, pero eso conmigo NO VA. Aquí la patria boba se acabó"

Zulay Rodríguez advirtió que no va a aceptar ninguna línea de nadie... el 15 de mayo apoyaré a los compañeros (as), que han dado la cara en sus circuitos y se han fajado por el partido. Aquí estamos eligiendo a líderes comprometidos, no a paracaidistas recién aparecidos. Raya con ellos, no pasarán.

