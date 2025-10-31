‘Nivel de tensión con Minera Panamá ha disminuido’, afirma el presidente

El nivel de tensión con Minera Panamá ha disminuido, así lo confirmó el presidente José Raúl Mulino, quien destacó los avances en el proceso de reactivación.

El mandatario calificó como positivo que Tristan Pascall, CEO de First Quantum Minerals (operadora de Minera Panamá), haya reconocido que los recursos de este yacimiento pertenecen a Panamá, un punto de partida para negociar un regreso de las actividades de extracción en la mina de Donoso.

"Hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá", destacó el presidente Mulino.

"Los recursos, por supuesto que son nuestros. Es un gran avance que lo reconozcan", añadió.

Destacó que están en proceso de reactivar la mina con propósitos de mantenimiento.

“A eso se debe lo que han denominado popularmente feria de empleo. Esos empleos que están reclutando son para el mantenimiento de la mina”, expresó.

En tanto, dijo que ya ha iniciado la auditoría integral de la mina, un paso importante para la supervisión de sus operaciones.

“Es un tema muy complicado, y cuando haya un anuncio, se hará y se explicará a todo el país", reiteró.