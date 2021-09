"No hay razón para que escuelas y universidades estén cerradas"

El Doctor Eduardo Ortega Barría, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas contra el Covid-19 en Panamá, manifestó que con la apertura de todas las actividades económicas, no hay motivo para que las universidades y escuelas estén cerradas.

“En el caso particular de las escuelas desde el punto de vista cognitivo, emocional, mental, académico, alimentario, y aun desde el punto de vista de salud pública, tener las escuelas cerradas, estamos sometiendo a nuestros niños a un futuro incierto y al país”, expresó el Dr. Ortega en el programa Radar.

Indicó que la mejor estrategia para que las escuelas estén abiertas más allá del distanciamiento, ventilación, agua, la gel alcoholada es que todos los adultos alrededor de esos niños estén vacunados, es decir, todos los maestros, todo el personal administrativo, el que conduce el autobús escolar, el que alimenta a esos niños, el que limpia la escuela debe estar vacunado, “yo creo que ahí no deberíamos tener excepciones, es como ser médico y no vacunarte”.

Además sostuvo que si los niños se infectan la gran mayoría tiene una buena evolución, entonces considera que las escuelas estén abiertas, incluyendo las universidades ya que se ha vacunado a mayoría de los chicos de 16 años de edad, los profesores están vacunados, el personal administrativo está vacunados... las universidades deberían estar abiertas.

En otro aspecto, el doctor Eduardo Ortega Barría, indicó que la variante Delta lo que está haciendo en este momento es ayudar a de alguna manera adquirir la inmunidad de rebaño.

Reveló que en Panamá se necesitará 85% de la población infectada para alcanzar la inmunidad de rebaño, ya que hemos pasado por otras variantes, “pasamos por Alfa, Gama, Delta, entonces vamos a necesitar más del 70%. Nosotros a mitad de octubre debemos tener el 70% de la población vacunada, pero tenemos 10 a 20% con infección natural, algunos ya recibieron por lo menos una dosis, si nosotros combinamos eso yo diría que en momento actual nosotros hablábamos de que 56% de población con dos dosis yo le agregaría mínimo 15%”.

“A nosotros nos llega la variante Delta en un momento que nosotros estamos estableciendo una alta tasa de vacunación, tenemos un número de panameños recientemente vacunados en el mejor momento de la respuesta inmune, y creo que eso de alguna manera va a detener la variante Delta más el uso sistemático de la población panameña del cubrebocas y esa combinación nos va a ayudar una situación diferente que Israel y Estados Unidos”, explicó.

Indicó que en Panamá tenemos la pandemia relativamente bajo control, sin embargo no podemos cantar victoria, no bajar la guardia, no nos veamos en el escenario de Israel y Estados Unidos si creemos que la pandemia se fue.

Señaló que el virus va a seguir circulando por lo menos 12 meses más, y que quizás para fin de año nos vamos a poder quitar el cubrebocas, en actividades externas, pero que internamente lo vamos a seguir usando.