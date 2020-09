¡NOOO! Suspenden los carnavales del 2021

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre dijo que -por ahora- no habrá carnavales, debido a la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. Los festejos deberían realizarse del 12 al 16 de febrero de 2021.

"No se puede suspender lo que no se ha organizado, pero por ahora yo no pensaría en carnavales", exclamó Sucre. Los carnavales se han suspendido en Panamá en 1990 (tras la invasión de EEUU) y en el 2020 por el hantavirus. Ese año las reinas tableñas eran Massiel Ira. y Lourdes Cristina Ira.

El mandatario Laurentino Cortizo exclamó que le gustan los carnavales, pero la salud está por encima de todo. Lo único sería tener una vacuna antes, pero eso no lo veo y no es correcto crear falsas expectativas.

En Río de Janeiro también las escuelas de samba decidieron suspender sus mundialmente famosos desfiles en el Carnaval de Río.

En Nueva York, la tradicional celebración de fin de año en Time Square se llevará a cabo de forma virtual por primera vez en más de un siglo.