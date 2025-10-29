Nacional - 29/10/25 - 02:51 PM

Nuevo diseño de licencia de conducir : Más seguro y moderno

El nuevo diseño incluye tecnología avanzada que dificulta la falsificación,

 

Por: Redacción / Web -


A partir del 6 de noviembre, Panamá comenzará a emitir el nuevo diseño de la licencia física de conducir, un documento que incorpora avanzados elementos de seguridad y un diseño moderno. Este nuevo formato estará disponible en la sucursal de Sertracen, ubicada en Plaza Carolina, en el corregimiento de Juan Díaz, donde se podrá tramitar por primera vez, renovar o solicitar duplicados.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y Sertracen Panamá presentaron hoy esta actualización, que busca fortalecer la confianza tanto de los conductores como de las autoridades. 
 

El nuevo diseño incluye tecnología avanzada que dificulta la falsificación, al mismo tiempo que resalta símbolos y colores representativos de la identidad panameña, fomentando el sentido de pertenencia y orgullo nacional.

Simón Henríquez, director de la ATTT, destacó que esta renovación "representa un paso hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con los estándares internacionales". 
 

Por su parte, Jorge Villamizar, gerente general de Sertracen Panamá, explicó que la implementación del nuevo formato será gradual en todas las sucursales del país. "Invitamos a los usuarios a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales para saber cuándo estará disponible en su provincia", agregó.
 

Te puede interesar

Nuevo diseño de licencia de conducir : Más seguro y moderno

Nuevo diseño de licencia de conducir : Más seguro y moderno

 Octubre 29, 2025
Alerta en el Pacífico por Mar de Fondo: Olas peligrosas hasta el 3 de noviembre

Alerta en el Pacífico por Mar de Fondo: Olas peligrosas hasta el 3 de noviembre

 Octubre 29, 2025
Minsa rechaza creación de patronatos en hospitales públicos

Minsa rechaza creación de patronatos en hospitales públicos

 Octubre 29, 2025
Rinde tributo al emblema nacional en solemne acto de cremación

Rinde tributo al emblema nacional en solemne acto de cremación

Octubre 29, 2025
El dengue cobra 21 vidas en Panamá: Minsa reporta más de 13,000 casos

El dengue cobra 21 vidas en Panamá: Minsa reporta más de 13,000 casos

 Octubre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas