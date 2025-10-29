Nuevo diseño de licencia de conducir : Más seguro y moderno



A partir del 6 de noviembre, Panamá comenzará a emitir el nuevo diseño de la licencia física de conducir, un documento que incorpora avanzados elementos de seguridad y un diseño moderno. Este nuevo formato estará disponible en la sucursal de Sertracen, ubicada en Plaza Carolina, en el corregimiento de Juan Díaz, donde se podrá tramitar por primera vez, renovar o solicitar duplicados.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y Sertracen Panamá presentaron hoy esta actualización, que busca fortalecer la confianza tanto de los conductores como de las autoridades.



El nuevo diseño incluye tecnología avanzada que dificulta la falsificación, al mismo tiempo que resalta símbolos y colores representativos de la identidad panameña, fomentando el sentido de pertenencia y orgullo nacional.

Simón Henríquez, director de la ATTT, destacó que esta renovación "representa un paso hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con los estándares internacionales".



Por su parte, Jorge Villamizar, gerente general de Sertracen Panamá, explicó que la implementación del nuevo formato será gradual en todas las sucursales del país. "Invitamos a los usuarios a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales para saber cuándo estará disponible en su provincia", agregó.

