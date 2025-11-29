Nacional - 29/11/25 - 06:17 PM

Nuevo Hospital de Bugaba recibe su primer nacimiento

La primera bebé nació este 28 de noviembre a las 9:17 p.m., con un peso de 2.8 kilogramos.

 

Por: Redacción/Crítica -

El recién inaugurado Hospital José Félix Espinosa Barroso de Bugaba atendió este 28 de noviembre su primer parto, marcando un hito significativo en el inicio de operaciones de esta moderna instalación de salud.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la primera bebé nació a las 9:17 p.m., con un peso de 2.8 kilogramos.

La madre, residente en la comunidad de Bugabita, recibió atención por parte del personal médico que ya se encuentra laborando en esta fase inicial de funcionamiento.

El Hospital de Bugaba fue inaugurado oficialmente el 27 de noviembre por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acompañados de ministros, viceministros de Estado, directores y subdirectores de entidades públicas, autoridades locales, personal de salud y residentes del distrito.

Durante los primeros 90 días, el nosocomio brindará atención de urgencias como parte de su proceso gradual de apertura, reforzando los servicios de salud disponibles para la población de Bugaba y comunidades vecinas.

Este Hospital beneficiará a más de 117 mil residentes de los distritos de Bugaba, Tierras Altas, Barú y otras regiones del oriente chiricano.

