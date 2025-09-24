Nuevo sistema Da Vinci Xi transforma cirugías en el Oncológico

El Instituto Oncológico Nacional (ION) inauguró oficialmente este miércoles el nuevo sistema robótico Da Vinci Xi, una tecnología de última generación que beneficiará a pacientes con cáncer de útero y colon, dos de los tipos con mayor incidencia en el país.

El Da Vinci Xi es actualmente la plataforma más avanzada en cirugía mínimamente invasiva. El sistema está compuesto por tres elementos principales: una consola quirúrgica, un carro para el paciente y un carro de visión. Desde la consola, el cirujano puede controlar con precisión el endoscopio 3D y los instrumentos articulados EndoWrist mediante pedales y manipuladores especializados.

Entre los beneficios que ofrece este sistema para los pacientes se encuentran una menor pérdida de sangre durante la cirugía, reducción del dolor postoperatorio y una recuperación más rápida, lo que permite un pronto regreso a sus actividades cotidianas.

El doctor Julio Javier Santamaría, director del ION, destacó que esta adquisición representa un avance histórico en la atención oncológica pública. “Con este sistema robótico en el primer hospital público del país se hace justicia a los miles de pacientes asegurados y no asegurados que no pueden costear cirugías con tecnología de alto nivel”, expresó.

Santamaría agradeció al Gobierno Nacional , Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social por las gestiones realizadas para que el hospital pueda contar con esta moderna herramienta quirúrgica.

El acto de inauguración contó con la presencia del viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, así como miembros de la junta directiva del patronato del ION.

